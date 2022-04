Pri Brojnici trčila avtomobil in motor

Gasilci so ob 7.15 posredovali na Obalni cesti, kjer sta na križišču s Cesto za Brojnico trčila avtomobil, ki je prihajal iz Križa in motor, ki je na Obalni cesti vozil v smeri proti Tržiču. 36-letnega motorista C.M., ki je bil poškodovan, so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Nesrečo je, kot kaže, povzročila izsiljena prednost avtomobila, ki je obračal na Obalno cesto, pri čemer je motociklist trčil vanj in padel ter obtičal več kot tri metre stran.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, na kraju so bili tudi finančni policisti in redarji.