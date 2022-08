Pri Devinu aretirali podjetnika, ki naj bi poskusil ubiti mafijca

Apulijskega gradbenega podjetnika, ki je osumljen poskusa uboja mafijskega glavarja in njegovega mladoletnega sina, je policija na podlagi sodnega naloga iskala po vsej Italiji, a ga ni našla, ker je bil v neznanem kraju v tujini. Ko pa je pretekli torek z vozilom zapeljal čez slovensko-italijansko mejo in se odpravil proti zahodu, so ga takoj prestregli in mu pri devinskem avtocestnem uvozu nataknili lisice.

Podjetnik Antonio Fratianni naj bi na podlagi dokaznega gradiva, ki so ga zbrali rimski preiskovalci, 2. marca letos v kraju v kraju Nettuno pri Rimu poskusil ubiti 44-letnega mafijca Antonella Francavillo in njegovega 15-letnega sina. V njunem stanovanju, kjer je Francavilla zaradi številnih obdolžitev prestajal hišni pripor, ju je presenetil podjetnik in nanju večkrat streljal s pištolo, a ju ni ubil.

Preiskava je pokazala, da je mafijska združba Sinesi Francavilla iz apulijske Foggie pred tem poskusila ubiti ravno podjetnika. Tega so mafijci namreč pred časom financirali, nato pa od njega zahtevali mastno vračilo denarja. Na izsiljevanje in ultimat je odgovoril s poskusom uboja. Da bi se maščevali, so podjetnika poskusili ubiti 26. junija v Foggii, a je njihov poskus preprečila policija. Podjetnik je nato izginil, našli so ga v torek pri Devinu. Še pred tem, 21. julija, pa so v Apuliji sedem članov omenjene mafijske skupine pridržali in nato priprli zaradi suma poskusa umora, posedovanja orožja, poskusa izsiljevanja ter posedovanja kokaina z namenom razpečevanja.