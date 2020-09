Pri Devinu trčila avto in motor

Danes popoldne je okoli 16.30 na glavni državni cesti št. 14 pri Devinu prišlo do nesreče, v kateri sta v bližini hišne številke 72 oz. bed & breakfasta Stella Maris iz še nepojasnjenih vzrokov trčila golf in motor. Pri tem je voznik le-tega, 52-letni slovenski državljan (avto je vozil 39-letni italijanski državljan), padel na tla in utrpel poškodbe, zaradi katerih so mu nudili pomoč reševalci službe 118. Na prizorišče so prišli tudi gasilci ter karabinjerji iz Nabrežine in Miramara, ki so preiskovali vzrok nesreče in urejali promet.