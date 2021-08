V bližini marketa Conad na deželni cesti št. 14 pri Devinu je prišlo okoli 10. ure do prometne nesreče, v katero sta bila vpletena motorno kolo in avto znamke Fiat Punto. Avtomobil in motor sta iz še nepojasnjenih razlogov trčila, 60-letni motorist iz goriške pokrajine je zdrsnil po asfaltu. Moški naj ne bi utrpel hujših poškodb, reševalci so ga vseeno pospremili v tržiško bolnišnico. Patrulja karabinjerjev iz Devina je urejala promet.