Pri Ferlugih ukradel skoraj pol kilograma konoplje

Policija se je v četrtek odpravila v stanovanje mladega moškega, da bi tam poiskala njegovega vrstnika, ki se že dva dni ni javljal domov. Slednjega je res našla tam, poleg tega pa tudi obilno količino konoplje - skoraj pol kilograma. Izkazalo se je, da jo je stanovalec P.A.B., italijanski državljan čilskih korenin, ukradel v nekem nasadu v okolici Ferlugov. Njega so zaradi posedovanja droge z namenom razpečevanja aretirali in je trenutno v hišnem priporu, okradenega 50-letnega lastnika nasada s petnajstimi 140-centimetrskimi rastlinami konoplje pa so kazensko ovadili na prostosti.