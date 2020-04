Pri Fernetičih okuženih dobrih 40 gostov

V večnamenskem zasebnem domu za starejše občane Hotel Fernetti je danes dopoldne potekalo temeljito čiščenje in razkuževanje prostorov, navzoči so bili tudi predstavniki tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja. V domu, v katerem je 56 postelj, naj bi se okužilo 41 oskrbovancev.

Po neuradnih podatkih, ki jih navaja tudi deželni italijanski informativni program RAI, naj bi umrlo sedem okuženih oseb, od tega dve med četrtkom in petkom. Število mrtvih, okuženih z virusom, je v domovih za starejše na splošno vsekakor težko določiti, saj marsikomu niso odvzeli brisa. Po naših podatkih se je v domu pri Fernetičih okužil tudi del osebja, ki je večinoma doma v izolaciji. Poudariti je treba, da niso vsi okuženi s koronavirusom zboleli za boleznijo covid-19, v mnogih primerih se simptomi sploh ne pojavijo.

Upravitelj doma za starejše Fabio Baldè, ki je bil dopoldne prav tako na prizorišču, je bil redkobeseden, saj naj bi o položaju v domu dajalo informacije zdravstveno podjetje. »Okuženih smo imeli precej, sploh ni enostavno, položaj pa je pod nadzorom,« je povedal. Pri zdravstvenem podjetju Asugi niso bili veliko bolj zgovorni, ker naj bi bila za komunikacijo pristojna deželna vlada. Asugi vsekakor pozorno spremlja razvoj dogodkov in je dotičnemu domu dala na razpolago več poklicnih profilov, ki bodo koristni pri nudenju primerne in varne oskrbe, so sporočili. Pristojni so dali razumeti, da je položaj pri Fernetičih resen, vendar pod nadzorom, in da ni primerljiv z domom La Primula, ki je v tem času med drugim predmet preiskave.