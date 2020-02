Pri Fernetičih se je zaletel v obcestni drog

Pri mejnem prehodu na Fernetičih, približno sto metrov v smeri proti Trstu, je sinoči voznik škode slovenskih registrskih tablic iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v obcestni drog s prometnimi znaki. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so 38-letnemu slovenskemu vozniku nudili zdravniško oskrbo. Kljub silovitemu trčenju in veliki gmotni škodi, je bil voznik na srečo skoraj nepoškodovan, ker ga je obvarovala zračna blazina. Na kraj so prihiteli tudi karabinjerji iz Nabrežine, ki so preusmerjali promet in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice.