Pri Fernetičih zasegli 1370 kosov športnih oblačil

Osebje agencije za carine in monopole je na tovornem postajališču pri Fernetičih zaseglo 1370 kosov športnih oblačil z lažno oznako italijanskega porekla »Made in Italy«. Blago je prispelo iz Srbije in je bilo namenjeno italijanski družbi, ki je lastnica znane italijanske znamke športnih oblačil. Na spletu jih promovira kot oblačila italijanske proizvodnje oz. kot povsem italijansko produkcijo. Na oblačilih sta bili oznaka »Made in Italy« in italijanska zastavica, kar bi potrošnike seveda zavajalo, da je blago italijanskega porekla. Osebje agencije za carine in monopole pa je v sodelovanju s finančno policijo ugotovilo, da gre v resnici za lažne navedbe in da so bila oblačila izdelana v tujini. Storilce goljufije so prijavili sodnim oblastem.