Obmejni policisti so na mejnem prehodu pri Fernetičih zasegli 3 pasje mladiče pasme špic. Prevažal jih je v prtljažniku, skrite med prtljago, 29-letni bolgarski državljan, ki je možem postave nudil dokumente s ponarejenimi podatki, odkrili pa so tudi, da so mikročipi pasjih mladičev neberljivi. Vozilo z bolgarsko registrsko tablico so na meji zavrnili slovenski varnostni organi in se je vrnilo v Italijo. Pozornost italijanskih policistov pa je pritegnilo zaradi nenavadne natrpanosti.

Kužke je pregledal živinozdravnik krajevne zdravstvene enote in ugotovil, da so stari le štiri mesece, medtem ko je bila na dokumentih navedena lažna starost dveh let. Namestili so jih v občinski pesjak. Vozniku so naložili globo, avtomobil pa so zasegli.