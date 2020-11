Pri Fernetičih zasegli 360.000 zaščitnih mask

Finančni stražniki iz Milj so pri Fernetičih zasegli 360.000 kirurških zaščitnih mask, proizvedenih na Kitajskem, ki jih je kombi iz Slovaške prevažal v Prato. Tam bi bile namenjene na italijanski trg. Finančni stražniki so ugotovili neskladnost mask z italijanskimi in evropskimi predpisi ter pomanjkanje ustreznih dokumentov, ki bi zagotavljali njihovo varnost. Na posameznih konfekcijah je bila med drugim za oznako CE zapisana zavajajoča napačna sigla evropskega varnostnega standarda, kar bi lahko povzročilo še dodatno zmedo pri uporabnikih.

Zaščitne maske so zasegli, lastnika tovora pa so oglobili. Z nezakonitim poslom bi iztržil 180.000 evrov.