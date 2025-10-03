Pri Jezeru se je ponesrečil mlad plezalec

Na ferati Biondi v gozdu med Jezerom in Borštom, nad Dolino Glinščice, se je zgodaj popoldne ponesrečil 24-letni slovenski plezalec. Kot navaja gorska reševalna služba, je padel in drsel kakih dvajset metrov ter se poškodoval, prejel je več udarcev. Soplezalci so okrog 14. ure poklicali na številko 112, na kraj so prispeli tržaški gorski reševalci, služba za nujno medicinsko pomoč 118, dolinska lokalna policija in miljski gasilci. Kot kaže, se je plezalec nahajal približno na polovici ferate, ko se je odpel z žice, da bi v bližini klopi posnel fotografijo. Nenadoma naj bi ga zmotil hrup, ki ga je povzročila divja žival, izgubil je ravnovesje in padel.

Šesterica gorskih reševalcev, med njimi dva zdravstvena tehnika, ga je varno spravila na nosila, nato so ga z vrvmi spustili sto metrov daleč, gasilci so pomagali sprostiti pot z motorno žago. Ponesrečenca so prenesli do bližnje ceste, od koder ga je reševalno vozilo prepeljalo v katinarsko bolnišnico. Reševanje se je zaključilo okrog 15.30.