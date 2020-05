Pri Lazaretu nezakonita avtomobilska dirka

Na miljski policijski postaji so v nedeljo okrog 14. ure prejel obvestilo, da voznika na obalni cesti med Miljami in Lazaretom uprizarjata pravo nezakonito avtomobilsko dirko. Patrulja policije, ki se je nahajala v bližini, je vozili audi S3 in peugeot 106 pričakala na nekem križišču in ju pozvala, naj se ustavita, a sta voznika še pospešila in zavila proti Čamporam. Sledilo je krajše zasledovanje, dokler nista vozili z visoko hitrostjo prispeli do cerkve v Starih Miljah, kjer so ju policisti ustavili. Voznika sta mlada domačina, 21-letni P. O. F. in 23-letni E. G., oba italijanska državljana. Policisti so ju prijavili tožilstvu in jima odvzeli vozniško dovoljenje, avtomobila pa so zasegli.