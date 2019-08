Pri Lipici ustavili Tržačana s 180 grami heroina

Bili so mu za petami, naposled se je ujel v past. 55-letni italijanski državljan iz Trsta se je pretekli konec tedna odpravil v Slovenijo »po nakupe«, na območje Lipice se je odpeljal po heroin. Ko se je vračal proti Bazovici, pa so ga pri nekdanjem mejnem prehodu presenetili nabrežinski karabinjerji in tržaški lokalni policisti. Moškega - starega znanca sil javnega reda, ki je v krogih preprodajalcev mamil dokaj poznan - so preiskali, v vozilu je imel 180 gramov heroina. Ta je bil namenjen tržaškemu trgu, kjer je povpraševanje po trdih drogah naraslo, med drugim tudi med mladimi, opozarjajo karabinjerji in lokalna policija.