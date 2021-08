Pri Magdaleni velja nov prometni režim

Na območju Sv. Marije Magdalene so ob odprtju nove trgovine Eurospar in uvedbi drugih novosti tudi spremenili prometni režim. Celotni projekt revitalizacije območja predvideva med drugim gradnjo novih stanovanj, dodatne zelene površine in številna parkirišča. Dela na cesti v okolici bolnišnice Burlo Garofolo so zaključili prejšnji teden, mnogim voznikom pa so nova navodila o enosmerni vožnji po nekaterih ulicah še nejasna. Uredili so tudi novo krožišče na Istrski ulici pred Eurosparom in odprli povezavo, ki od Ulice Marenzi pelje na Ulico Costalunga. Spremembe na cesti zadevajo predvsem Ulico Costalunga in Ulico Marenzi, ki nista več popolnoma dvosmerni. Prepovedano je namreč zaviti od križišča z Ulico Molino a Vento in Reško cesto proti Ulici Costalunga, kjer je del ulice postal enosmeren. Ravno tako je postala enosmerna tudi Ulica Marenzi (prepovedano je zdaj voziti iz Istrske ulice v Ulico Molino a Vento), mnogim voznikom pa je novi režim nejasen in še zavijajo v napačno smer, ne da bi upoštevali prepoved.