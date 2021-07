V morju pri Miljah je moški s čolna opazil morsko želvo glavato kareto z zapičenim trnekom v ustih. Potegnil jo je iz vode in obvestil tržaško luško kapitanijo. Želvo so prevzeli pripadniki obalne straže. Na kopnem so jo pregledali živinozdravniki živalskega centra iz Terranove pri Škocjanu, ki so ji odstranili tujek in ugotovili, da je žival v precej dobrem zdravstvenem stanju. Prepeljali so jo v zavetišče, kjer ji bodo nudili potrebno oskrbo, dokler je ne bodo spet izpustili v morje.