Pozno sinoči je v krožišču pri Obelisku na Opčinah nissan qashqai silovito trčil v drog prometne signalizacije in ga podrl. Voznik ni utrpel hujših poškodb, medtem ko je bila gmotna škoda velika. Na kraju so bili redarji, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj in so odpravili njene posledice.