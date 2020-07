Pri potepu z ukradenim kolesom ga je opazil okradeni

Pred kakim dnevom se je moški, ki so mu pred kratkim ukradli kolo, sprehajal po Trgu Vico. Opazil je mladeniča na kolesu – bilo je na las podobno temu, ki je bilo moškemu pred tem ukradeno. Krajo je takrat prijavil lokalnim policistom. Slučajno je ravno v tistem trenutku pripeljala mimo patrulja lokalnih policistov, moški jih je tako prosil za pomoč. Izsledili so kolesarja in ga ustavili, da bi preverili, ali sum moškega, da gre za njegovo ukradeno kolo, drži. Policisti so si temeljiteje ogledali kolo in ugotovili, da je sum bil utemeljen. Mladeniča, 26-letnega M. F., so legitimirali in odpeljali na policijsko postajo. Kolo so vrnili lastniku, mladeniča pa ovadili zaradi prikrivanja ukradenega blaga, niso pa ga priprli.