Pri Ribiškem naselju trčila avtobus in avto

Tržaške ceste so danes očitno prizorišče več hujših nesreč. Malo po nesreči na Korzu Saba, kjer je skuterist podrl peško, je okoli 15. ure prišlo do druge hude nesreče na cesti, ki iz Devina pelje proti Tržiču. Po prvih podatkih, ki so jih posredovali nabrežinski karabinjerji in tržaški gasilci, sta v bližini odcepa za Ribiško naselje trčila avtobus podjetja Apt in avtomobil znamke kia. V trčenju naj bi najhujše poškodbe utrpela voznica avtomobila, poškodoval se je tudi njen mož, ki je sedel na sopotnikovem sedežu. Reševalci službe 118 so na pomoč poklicali tudi helikopter, drugače so morali potnika iz poškodovanega vozila reševati tudi gasilci, okoliščine nesreče pa preverjajo nabrežinski karabinjerji. Med potniki avtobusa naj bi se ne nihče poškodoval.