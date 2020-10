Pri sebi je imel drogo

Policija je preteklega 16. oktobra zjutraj zaradi posesti droge aretirala 29-letnega tunizijskega državljana. Moški, ki je bil drugače rojen v Rimu in ima stalno bivališče v Trstu, je bil skupaj s tremi drugimi rojaki v avtu (trije člani četverice so že imeli opravka s silami javnega reda zaradi droge), ki so ga ustavili pripadniki oddelka za preprečevanje kriminala iz Padove, ki v tem obdobju pomagajo kolegom tržaške kvesture pri nadzorovanju ozemlja. Med preiskavo so tako pri 29-letniku našli 11,60 gramov kokaina, 1,40 grama marihuane, tri precizne tehtnice in t.i. grinder oz. mlinček. Moškega so tako slikali in mu odvzeli prstne odtise, po opravljenem postopku pa so ga pospremili v koronejski zapor.