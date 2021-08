Pri Sesljanu trčil v obcestni drog

Danes ob zori je na deželni cesti št. 3, ki pelje iz Sesljanskega zaliva v Sesljan, med vožnjo navzgor fiat 600 trčil v obcestni drog. Voznik, 49-letnik iz občine Devin-Nabrežina, je izgubil nadzor nad vozilom, pri čemer se je avtomobil večkrat obrnil okrog svoje osi in nato zaključil svojo pot v obcestnem drogu. Voznika so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni utrpel hujših poškodb in da ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili karabinjerji iz Devina, ki preučujejo vzroke nesreče.