Pri sosedih odkrili planet

Mednarodna skupina raziskovalcev, pri kateri sodelujejo tudi znanstveniki tržaškega observatorija INAF, je pred kratkim odkrila manjši planet, ki kroži okrog Proksime Kentavre, nam najbližje zvezde po Soncu.

V sosednjem sončnem sistemu je Proksima d tretji planet, ki so ga doslej opazili Zemljani. Med tremi je najlažji in od svoje zvezde je oddaljen manj kot desetino razdalje med Soncem in Merkurjem. »Planet se nahaja v naselitveni coni,« je pojasnil Mario Damasso, raziskovalec državnega inštituta za astrofiziko INAF, »to je v tistem pasu okoli zvezde, kjer bi se lahko na površini planeta pojavila voda v tekočem stanju«.

Proksima Kentavra je od nas oddaljena nekaj več kot štiri svetlobna leta in je del trojnega zvezdnega sistema Alfa Kentavra. V njem so tako odkrili manjši planet, ki svojo zvezdo obkroži v petih dneh in ima štirikrat manjšo maso od Zemlje.

Uvršča se v skupino najmanjših znanih planetov, zato ga je bilo težko odkriti in nemogoče fotografirati. Pridružuje se planetoma Proksima b (odkrili so ga leta 2016 in njegov obstoj potrdili pred dvema letoma) in Proksima c, za katerega astronomi vedo že dalj časa. Proksima c je večji planet, ki zvezdo obkroži v več kot pet letih, Proksima b pa je podoben Zemlji, čeprav je temperatura na njem okrog 230 stopinj Celzija.