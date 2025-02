Pri Stari mitnici zabodli mlajšega moškega

Pri Stari mitnici je prišlo danes popoldne spet do nasilja, in to kljub temu, da območje sodi med t.i. rdeče cone, kjer organi pregona poostreno nadzorujejo dogajanje na ulicah. Mlajši moški, državljan Maroka, star okoli 24 let, je med pretepom utrpel hude vbodne rane na roki, izgubil je veliko krvi.

Na kraj so malo po 16. uri prihiteli policisti, ki so začeli iskati storilca. Na območju med Ulico Pascoli in Trgom Garibaldi niso našli morebitnih storilcev, na tleh pa so opazili sled krvi, ki je segala vse do glavne tržaške bolnišnice, kakih 600 metrov stran. Izkazalo se je, da jo je v pretepu huje skupil moški, ki je utrpel globoke rane na obeh rokah ter udarce v glavo, najbrž s pestmi in brcami. Žrtev je pomoč v bolnišnici poiskala sama, so za Primorski dnevnik povedali policisti.

Dogodek preiskujejo kriminalisti tržaške kvesture, ki so zaslišali nekaj očividcev. Pridobili so posnetke nadzornih kamer, v smetnjaku blizu kraja nasilja pa so našli tudi nož. Napadalcu so na sledi.