Pri Štivanu trčil v obcestno ograjo

Pri Štivanu se je danes popoldne okoli 17.35 zgodila nesreča, v katero je bil vpleten avto s priletnim voznikom. 86-letni moški je namreč vozil svoj renault megane po glavni cesti, ko je malo pred odcepom za cesto po Dolu iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor in trčil v obcestno ograjo. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v bolnišnico v Tržič, vendar na srečo njegovo zdravstveno stanje ni hudo in je ves čas ostal pri zavesti. Na prizorišče so prišli tudi karabinjerji iz Nabrežine, ki so ugotavljali dinamiko nesreče in poskrbeli za urejanje prometa.

Drugače je danes popoldne na tržaških cestah prišlo še do drugih nesreč: malo pred 17. uro je v Ul. Marchesetti motorist trčil v divjega prašiča in se poškodoval, okoli 17.38 pa sta v Ul. Pirano trčila avtomobila, pri čemer beležijo več ranjenih in težave v prometu.