Pri Sv. Jakobu 35 otrok, v ostalih šolah le peščica

Novi sošolci so že realnost. Ukrajinski otroci, ki so s svojimi materami pribežali v Trst, da bi zbežali od vojne, se počasi vključujejo v novo šolsko okolje, tudi v nekatere slovenske večstopenjske šole (VŠ) v Trstu.

Na VŠ Sv. Jakob so na vseh stopnjah skupno sprejeli 35 učencev in dijakov iz Ukrajine. 11. marca so dobili poziv z Deželnega šolskega urada, v katerem so jim predlagali, če bi se lahko nekaj otrok in mladostnikov vpisalo k njim. »Ob humanitarni tragediji, ki se odvija pred našimi očmi, se tej prošnji seveda nismo hoteli izogniti,« je dejala ravnateljica VŠ Sv. Jakob Maja Lapornik.

»V prvih dneh smo za te mlade priredili prijateljski sprejem, ki je bil poln otroških pesmi in sladkih dobrot, starši pa so se res zelo izkazali s prostovoljnim zbiranjem šolskih potrebščin, oblek, igrač in vsega dobrega, tako da smo lahko vsakemu učencu ponudili stvari, ki jih potrebuje ali ki so mu lahko v veselje. Prva dva tedna so bili vsi ukrajinski učenci skupaj in so se intenzivno učili slovenščino in italijanščino,« je Primorskemu dnevniku razložila Maja Lapornik.

Na VŠ Dolina so sprejeli samo eno deklico v vrtec, je povedala ravnateljica Lučka Križmančič. »Deklica, ki je prišla k nam, je imela tukaj že sorodnike. Na srečo imamo zaradi epidemije na razpolago dodatno učiteljico in pomaga tudi pri vključitvi,« je dejala. Občina Dolina je deklici priskočila na pomoč tako, da ji omogoča uporabo šolske menze.

Nobenega novega sošolca niso dobili otroci, ki obiskujejo VŠ v Nabrežini, medtem ko so na VŠ Vladimir Bartol pri Sv. Ivanu sprejeli tri otroke, nam je potrdila ravnateljica omenjenih šol Carolina Visentin. Enega otroka so sprejeli v vrtec, dva pa v osnovno šolo. Pridružili so se jim šele pred nekaj dnevi, tako da morajo še ugotoviti, kako bi jih najboljše integrirali.

Na VŠ Opčine so sprejeli eno deklico v vrtec, ki se je vpisala individualno. V openski vrtec se je že lepo vključila, ostaja na kosilu in sodeluje pri dejavnostih, nam je pojasnila ravnateljica Eva Sancin. Prav v teh dneh je šolo kontaktirala ustanova, s prošnjo, da bi sprejeli 11 učencev v osnovno šolo. »V ustanovah namreč poskrbijo, da obiskujejo otroci tisto šolo, ki je najbližja njihovemu domovanju, ti otroci pa bivajo na Fernetičih,« je dejala ravnateljica.