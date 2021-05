Pri tovarni Wärtsilä ustavili tihotapca s šestimi pribežniki

Obmejni policisti so v četrtek ob zori pri tovarni Wärtsilä v Boljuncu po nekaj kilometrskem zasledovanju aretirali moškega, ki je čez mejo nezakonito prepeljal šest pribežnikov.

Pri mejnem prehodu Škofije so obmejni policisti opazili avtomobil, ki se jim je zazdel sumljiv, ker je vozil prehitro, v njem pa je bilo več ljudi. Pognali so se za njim, pri čemer so prižgali modro luč in vključili sireno, voznik pa je pritisnil na plin in pospešil hitrost, da bi pobegnil. Policisti so sicer opazili, kam je zapeljal, zato so sireno utišali in nadaljevali zasledovanje. Na parkirišču tovarne Wärtsilä v Boljuncu so avtomobil dohiteli in ga ustavili. Vse prisotne so legitimirali. Ugotovili so, da je 25-letni črnogorski državljan J.P. v avtomobilu nezakonito prevažal šest turških državljanov, dva kar v prtljažniku.

Policisti so migrantom opravili testiranje na novi koronavirus in jih nato prijavili zaradi nezakonitega vstopa v državo. Odkrili so, da je J.P. avtomobil najel v Črni gori. V njem so med drugim našli potna lista dveh drugih črnogorskih državljanov, in sicer 24-letne S.A. in 33-letnega A.I., ki sta se mudila v nekem tržaškem hotelu. Žensko je policija aretirala, moškega pa ovadila.