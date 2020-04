Danes zjutraj ob 9.30 sta na križišču med pokrajinsko cesto št. 1 in avtocestnim priključkom pri Trebčah trčila avtomobil in skuter. 72-letni skuterist iz Trsta, ki je padel na cestišče, je utrpel zlom noge. Reševalci službe 118 so mu na kraju nudili prvo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, 80-letni voznik mercedesa A pa je bil na srečo nepoškodovan. Na kraj so prihiteli karabinjerji z Opčin in Nabrežine, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.