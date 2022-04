Gasilci so danes ob 12.45 posredovali na izvozu hitre ceste pri Trebčah, kjer je zagorel bmw 525. Voznik je opazil dim, ki je uhajal iz motorja, ustavil vozilo, izstopil in poklical na pomoč. Na kraj so prispeli gasilci, ki so ogenj pogasili, nato so zavarovali kraj nezgode in avtomobil. Na srečo v požaru ni bilo poškodovanih, prednji del avtomobila pa je bil uničen. Na kraju so bili tudi karabinjerji, osebje družbe Anas in prostovoljni gasilec v civilu, ki je prvi nudil pomoč.