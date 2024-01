Pri urbanem načrtovanju upoštevati enakost spolov

Junijski vrh skupine G7, ki bo potekal v Italiji, bo imel tudi tržaški pridih. Tržaška ženska konzulta, ki združuje ženske iz različnih društev in organizacij, je namreč oktobra lani v Milanu sodelovala na posvetu štirih konzult, in sicer iz Milana, Verone, Genove in Trsta. Na njem so ženske, izvedenke na različnih področjih, sestavile dokument, ki ga bodo predstavile na vrhu Women 7. Ta bo potekal sočasno z vrhom skupine G7.

Na srečanju so si razdelile delo, vsaka konzulta je vodila razpravo na eno temo. Konzulta iz Milana se je posvetila delu in ekonomiji, tista iz Verone je razpravljala o delu v družini in nevidnem delu, iz Genove o zdravstvu po meri žensk, tržaška konzulta pa o ženskem pogledu na življenje v javnem prostoru, je včeraj v Novinarskem krožku pojasnila predsednica tržaške ženske konzulte Anna Maria Mozzi. »To je bilo sploh prvič, da so različne konzulte sodelovale med sabo,« je dejala.

Lucia Krasovec-Lucas je podrobneje predstavila tržaški del dokumenta, pri katerem je delo koordinirala ravno ona. Arhitektka po poklicu ima veliko mednarodnih izkušenj s področja urbanega načrtovanja. Prepričana je, da je pomembno urbano načrtovanje na podlagi enakosti spolov. »Zakaj morajo biti vedno ženske grešni kozel?« se sprašuje Krasovec, ki si želi, da bi te prevzele vlogo pri samem obstoju skupnosti in postale temelj družbe.

Živeti v javnem prostoru po njenem mnenju pomeni povrniti si pravice. Javni prostor pa je tisti, ki omogoča, da je družba varna in aktivna. Ko se govori o načrtovanju urbanih okolij glede na spol, je pomembno tudi ponovno naseliti tiste predele mest, ki propadajo, je dejala.

