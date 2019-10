Potapljaška in pomorska enota tržaških gasilcev, pomorsko osebje starega pristanišča in tržaški gasilci so ob 4. zjutraj pri valobranu rešili iz zagate 15-metrsko jadrnico. Alarm sta sprožila jadralca, ker je vanjo začela vdirati voda. Poklicala sta luško kapitanijo, ki je obvestila gasilce. Plovilo so reševalci privlekli v marino pri Sv. Roku v Miljah.