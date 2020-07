V Vižovljah so včeraj v bližini zabaviščnega parka Adventure Park našli 75-milimetrsko topovsko granato, po vsej verjetnosti iz prve svetovne vojne. Odkril jo je domačin, medtem ko je urejeval kraški zid, ob stezi, kjer se pogosto sprehajajo pohodniki in turisti. Na kraj so prihiteli policisti iz Nabrežine, ki so zavarovali območje ter posebne policijske enote, ki so projektil razstrelile.