Okrog 8.20 je pri Zgoniku na pokrajinski cesti št. 7 nasproti botaničnega vrta Carsiana zagorel avtobus podjetja Trieste Trasporti. Voznik in dva potnika so uspeli pravočasno izstopiti, na srečo ni bilo poškodovanih. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili ter karabinjerji, ki so zaprli cesto za promet. Avtobus je bil povsem uničen.