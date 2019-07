Prihajajo Openski poletni večeri

Ta konec tedna bodo Opčine ponovno zaživele v prazničnem duhu, saj bo na vrsti tradicionalna poletna prireditev Openski poletni večeri, ki jo že 12. leto zapored prireja trgovski konzorcij Skupaj na Opčinah. Priljubljeni julijski dogodek spodbuja spoznavanje openskih ulic in njihovih gospodarskih dejavnosti, podpirata pa ga Občina Trst in Zadružna kraška banka v sodelovanju s Trgovinsko zbornico in vzhodnokraškim rajonskim svetom. Raznolik program obsega poleg tradicionalnih sezonskih razprodaj še več koncertov glasbenih skupin, razstave, športne nastope in lepotna tekmovanja.

Ob tej priložnosti bo središče Opčin v petek, 12. julija, dostopno le pešcem, vse glavne ceste bodo od 19.30 do polnoči zaprte za promet, trgovine pa bodo odprte do 23. ure. Na ogled bodo razstava starodobnikov, razstava Ceramiche Sclip, La Corte degli Artisti umetnice Dilve Musizza in atelje Fulvia Cazzadorja. Na veliki šahovnici bo potekal šahovski turnir, poskrbljeno bo tudi za brezplačno zabavo otrok. Občudovali bomo lahko akrobatske nastope društva Cheerdance Millenium, istočasno pa se bo odvijal dogodek Talent Kids, ki mu bosta sledili deželna selekcija za izbor Miss Reginetta d'Italia 2019 ter deželna selekcija za Over 30. Za glasbeno kuliso bo v četrtek poskrbel harmonikar Aleksander Ipavec, v petek skupine The Selfies, Gadjo Rom Collective, Open Swing Quartet in Pink Armada, v soboto pa še skupina Kren. Bari, kavarne, picerije in gostilne bodo obiskovalcem ponujali različne dobrote, petkov večer pa se bo slavnostno zaključil s pojedino lubenic.