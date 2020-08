Prihajajo Študijski dnevi Draga 2020

Na dvorišče marijanišča na Opčinah se vračajo Študijski dnevi Draga, ki jih prirejata Slovenska prosveta in Društvo slovenskih izobražencev in letos stopajo že v 55. izvedbo.

Organizatorji so tudi letos v vikendu med 28. in 30. avgustom poskrbeli za bogat in raznolik program pod priložnostnim šotorom. Kot so pojasnili na današnji predstavitvi na sedežu Društva slovenskih izobražencev, bo tokratna izvedba namenjena razmisleku o vplivu pandemije novega koronavirusa na človeško življenje, tako v duhovnem kot v gospodarskem in ekološkem smislu. Poleg tega se bo mogoče na Dragi poglobiti tudi v manjšinske tematike. V goste namreč prihaja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch.

Poleg nje bodo nastopili še drugi ugledni gostje in strokovnjaki na najrazličnejših področjih, od jezikoslovja do ekologije in duhovnosti. Program Drage se bo osredotočil tudi na spomin na pomembne obletnice, kakršne so 100-letnica požiga Narodnega doma in podpisa Rapalske pogodbe, 90-letnica ustrelitve Bazoviških junakov ter 80-letnica vstopa Italije v drugo svetovno vojno. Nenazadnje pa se bodo na študijskih dneh spomnili tudi nekaterih prijateljev Drage, ki so umrli v letošnjem letu. Med njimi msgr. Alojz Uran ter pesnik in kulturno-družbeni delavec, Barkovljan Aleksander Furlan-Šandrin.

Zaradi varnostnih ukrepov za omejitev okužb bo prisotnost v šotoru omejena. Kdor se ne bo mogel udeležiti srečanj v živo, pa jim bo lahko sledil po streamingu na Facebooku in Youtubu, kjer se bo lahko tudi pisno javil v diskusiji. Več informacij in povezavo do streaminga lahko najdete na spletni strani Drage.