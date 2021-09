»Prihodnost mesta je prostocarinska«

»Skrivnost sreče je svoboda. Skrivnost svobode pa je pogum.« Stavek starogrškega zgodovinarja Tukidida navdihuje člane liste Podemo, ki je svoj program za prihajajoče občinske volitve pripravila že pred dvema letoma. Pretežno mladi aktivisti želijo ponuditi Tržačankam in Tržačanom alternativno opcijo levosredinskim in desnosredinskim strankam, saj so prepričani, da je ideološka delitev zastarel model politike, ki ne koristi občinski in nobeni drugi upravi. S pogledom zazrtim v druga evropska mesta, kjer je kakovost življenja najvišja, se na čelu liste kot županski kandidat predstavlja 36-letni Arlon Stok.

Čemu ste se odločili za župansko kandidaturo?

Več let sem preživel v tujini in tam ugotavljal, da Trst nazaduje. Primere dobre prakse sem si zato želel prenesti v svoje mesto, kjer je potencial ogromen, upravljanje pa porazno.

Po katerem evropskem mestu ali državi bi se lahko Trst zgledoval?

Na primer po Dunaju, kjer je skrb za predmestja zgledna. Pri nas pa obstajata dve mesti v enem. Mestno središče je lepo urejeno in v njem se dobro živi, drugi predeli mesta, predvsem južni, so zanemarjeni. Lahko bi se na primer zgledovali po Finski, kjer mora občina po zakonu poskrbeti za preureditev stanovanj in javne infrastrukture vsakih 24 let.

Trst pa je vendar mesto, ki nekaj pozitivnega ponuja. Kaj?

Enogastronomska ponudba je nedvomno odlična. Proizvodi našega ozemlja so edinstveni. Da bi jih spoznalo čim več ljudi, smo si zamislili ambasade okusa: v drugih evropskih mestih bi v primernih prostorih ponujali informacije o našem ozemlju in pridelke tržaških proizvajalcev. Postojanke v tujini bi manjšim proizvajalcem omogočile, da se predstavijo širši publiki in tudi Trst bi bil bolj viden. Na pokriti tržnici pa bi lahko ustvarili neke vrste središče, iz katerega bi proizvodi odpotovali in v katerem bi obiskovalci lahko dobili vse, kar ozemlje dobrega ponuja.