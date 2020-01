Prijave za dopolnilno šolsko službo SIS

Občina Trst sporoča, da se je od torka, 7. januarja, do petka, 31. januarja, mogoče vpisati oz. prijaviti h koriščenju dopolnilne šolske službe (t.i. SIS) za šolsko leto 2020/2021. To je koristen dodatek k vzgojni ponudbi za otroke, ki obiskujejo osnovno in nižjo srednjo šolo, saj ponuja ob popoldanskem varstvu in igrah tudi možnost pisanja nalog ob pomoči vzgojiteljic. Družine imajo pri tej izbiri kar nekaj koristi – predšolsko varstvo (med 7.30 in 8. uro), kosilo, pomoč pri pisanju nalog in sodelovanje pri najrazličnejših družbeno-rekreativnih dejavnostih (šport, glasba, gledališče, prosta igra), ki jih ponujajo občinska rekreacijska središča.

Naj spomnimo, da poteka dopolnilna šolska služba tudi v slovenskem jeziku za učence Osnovne šole Josipa Ribičiča pri Sv. Jakobu.

Družine, ki bi rade uslugo koristile, morajo izpolniti obrazec, ki bo od 7. januarja ne voljo na spletni strani www.triestescuolaonline.it. Ob tem velja opozoriti, da bo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro (ob ponedeljkih in sredah tudi med 14. in 16. uro) deloval tudi informativni urad v Ul. Teatro Romano 7/f (pritličje, soba 26), telefon 040/6758869 oz. scuola.educazione@comune.trieste.it.