Prijavila družinsko nasilje in odrešila mladoletnika (video)

Ob prijavi ženske, lastnice javnega lokala v Trstu, o sumu družinskega nasilja, so karabinjerji nemudoma ukrepali. Opazila je namreč mladoletnika, ki je imel na telesu odrgnine, modrice in druge znake, ki bi lahko kazali, da je bil tarča nasilja. Stekla je preiskava, ki jo je uvedlo državno tožilstvo. Karabinjerji so ob nadzorovanju dogajanja v stanovanju tudi s pomočjo videoposnetkov ugotovili, da je 52-letna ženska pretepala svojega sina. Bil je žrtev hudega nasilja in nadlegovanja. Med drugim mu je tudi zagrozila, naj se nikomur ne potoži in ga je podučila, kako naj laže, če bi ga kdo vprašal o vzrokih modric in ostalih poškodb. Ravno zaradi dečkovega prisilnega zanikanja resnice se je ženska v preteklosti uspela izogniti obsodbi zaradi nasilja. Stanje je bilo med drugim še toliko hujše zaradi slabih higienskih razmer v stanovanju.

Ob popolni podrejenosti sina, ki se je, ne da bi se sploh branil, prepuščal materinemu nasilju, je sodna oblast odredila takojšen pripor ženske, za dečka pa bodo poskrbele socialne službe in mu bodo za prebroditev psihološke travme pomagali strokovnjaki.