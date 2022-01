Prijel jo je za vrat, ker je zahtevala covidno potrdilo

Vstopil je v bar, zahteva po covidnem potrdilu pa ga je tako razkačila, da je gostinko prijel za vrat. Ni prvič, da poročamo o podobnih nasilnih izpadih, tokratni dogodek se je pripetil danes malo pred 11. uro v baru Caffè alla fermata pri Sv. Jakobu. Po besedah napadene gre za moškega, ki občasno zahaja v njen lokal in ima poseben življenjski slog, ljudje ga imajo za brezdomca, nikoli pa si ne bi mislila, da bi bil tako nasilen. »V lokalu sem od njega zahtevala covidno potrdilo, saj je to obvezno in velja za vse,« je povedala Primorskemu dnevniku. On jo je najprej vprašal, ali se šali, nato je njeno ravnanje označil kot nespoštljivo. Na vrat na nos pa je stopil za pult in jo z rokama prijel za vrat. »Da, prav tako, na vratu imam znake svoje ogrlice,« je potrdila žrtev napada. Uspelo se ji je izviti iz prijema tudi ob pomoči gosta, ki ji je priskočil na pomoč. Napadalec je odšel, bar so obiskali karabinjerji. »Vse to samo zaradi covidnega potrdila: zdi se mi pravi absurd,« je komentirala gostinka.