Prilagodljivi šakal - zgodba o uspehu

V Furlaniji - Julijski krajini živi kakih 18-20 šakaljih tropov, od tega kakih 10-12 na tržaškem in goriškem Krasu, v Sloveniji pa kar 250. Tudi to so spoznali udeleženci mednarodnega posveta na temo Zlati šakal, sprememba biotske raznovrstnosti in lov, ki je danes dopoldne potekal v hotelu Savoia Excelsior v Trstu v okviru tridnevnega zasedanja 67. skupščine delovne skupnosti lovskih združenj z jugovzhodnega alpskega območja (Agjso). Zasedanja, ki se je začelo 24. oktobra z odprtjem razstave o zgodovini lova v Julijski krajini med 19. in 20. stoletjem na Inštitutu za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo, končalo pa se bo 26. oktobra, se udeležujejo predstavniki lovskih združenj iz Italije (iz dežel Furlanije - Julijske krajine, Veneta in Tridentinske - Južne Tirolske), Avstrije (iz dežel Koroške, Štajerske in Tirolske) in Slovenije, rdeča nit pa je letos prisotnost zlatega šakala (Canis aureus) na širšem območju jugovzhodnih Alp. O tem so na današnjem posvetu govorili raziskovalec Univerze v Vidmu Stefano Filacorda, Hubert Potočnik z Univerze v Ljubljani, Jennifer Hatlauf z Univerze na Dunaju in zoolog Franco Perco. Raziskovalci so prišli do zelo zanimivih podatkov o navadah in prilagodljivosti te živalske vrste. Čeprav gre za mesojede živali, so šakali namreč kar redni obiskovalci koruznih polj, poleg tega radi obiskujejo robove cestišč v iskanju mrhovin živali, ki so poginile v trkih z mimoidočimi vozili. Poleg malih sesalcev in mladičev srnjadi si privoščijo tudi organsko hrano, sadje, grozdje in koruzo, odvisno od okolja in razmer, na katere naletijo, je bilo slišati na posvetu.

Spored zasedanja pa predvideva tudi kulturni dogodek oz. dobrodelni koncert v pristanu sv. Roka v Miljah. Gre za koncert z naslovom Diana in Hubert. Legende in miti v gozdu in morju, prirejajo pa ga v spomin na leta 2017 preminulega priljubljenega zgoniško-trebenskega lovca ter nekdanjega predsednika Društva slovenskih lovcev FJK Doberdob Karla Furlana.