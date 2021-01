Primer Depositi Costieri: štiri do šest let zapora zaradi pranja denarja

Od štiri do šest: na toliko let zapora je namreč danes tržaški sodni senat, ki ga je vodil predsednik Enzo Truncellito s prisednikom Francescom Antonijem, zaradi pranja denarja obsodil protagoniste nakupa družbe Depositi Costieri Trieste (DCT) leta 2017 Renata Smimma, Pasqualeja Formicolo in Giuseppeja Della Rocco, medtem ko je milejše kazni izrekel Formicolovi ženi Tiziani De Falco in Smimmovi hčerki Anni Smimmo zaradi kaznivih dejanj, vezanih na davčno zakonodajo.

Sodišče je tako osvojilo stališče tožilke Lucie Baldovin, ki je koordinirala preiskavo ekonomsko-finančne policije tržaške finančne straže, poimenovano Črno zlato. Vse izvira kot že rečeno iz nakupa družbe DCT, ki je upravljala skladišča goriva v tržaškem pristanišču in se je znašla v finančnih težavah zaradi zloma malteške družbe Maloa, leta 2017. Obsojenci, ki jih povezujejo s kamoro, so družbo od tržaške družine Napp kupili preko podjetja Life Srl, pri čemer so ponudili 4,5 milijona evrov. Napp je družbo prodal tako kupcem iz Kampanije, vendar se je pozneje izkazalo, da je družba Life Srl del mreže podjetij (med temi se omenjajo tudi Petrolifera italiana, Teg in Gte), ki služijo za zamegljevanje pogleda na dejanske lažne kupoprodaje, s čimer so se obsojenci izogibali plačevanju davka na dodano vrednost (DDV – samo v letu 2017 je to znašalo 20 milijonov evrov). Nakup družbe DCT je bil le eden takih primerov, pri čemer so s tem novi lastniki prali z drugimi posli nezakonito pridobljen denar. Tehnično gledano je bilo to lastno pranje denarja, ko je storilec kaznivega dejanja, iz katerega izvira nato oprani denar, in pralec denarja ista oseba. Z nezakonito pridobljenim denarjem so obsojenci družbi Giuliana Bunkeraggi plačali prvi obrok v višini milijona evrov ter poskrbeli za potrebno likvidnost za ohranitev operativnosti družbe, ki pa je nato šla v stečaj.

Smimmo, Formicola in Della Rocca so se znašli za zapahi in zatem v hišnem priporu, odrejen je bil tudi zaseg premoženja v višini 20 milijonov evrov, tožilka Baldovin pa je od sodišča dosegla še zaseg v višini več kot 30 milijonov evrov, tudi z morebitnim zasegom osebnega premoženja obsojencev.