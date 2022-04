Priplula je Fantasia

Danes je priplula v Trst potniška ladja Fantasia ladjarske družbe MSC in se je tako uradno začela letošnja sezona križarjenj, ki bo trajala vse do konca decembra. Privezana je na potniškem terminalu, od koder bo že nocoj odplula proti Anconi in bo preko Dubrovnika in Kotorja dosegla grški Krf. Križarjenje se bo zaključilo ob povratku v Trst prihodnjo soboto.

Fantasia je elegantno opremljena ladja z 1637 kabinami. Lahko sprejme 4363 gostov in ima po navadi 1370 članov posadke. Dolga je kar 333 metrov, njena hitrost pa doseže 23 vozlov. Posebnost te ladje je tudi, da ustreza vsem ekološkim standardom. Za teden dni križarjenja po Jadranu zaračunajo malo več kot 700 evrov.