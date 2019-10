Priprave na pogrebno slovesnost in zastave na pol droga

Priprave na jutrišnjo pogrebno slovesnost v spomin na ubita policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega so že dopoldne ohromile določena mestna območja. Okoli Trga sv. Antona, kjer se bo jutri okoli 11. ure zaključil sprevod, so tovornjaki državne televizije RAI s svojimi manevri povzročali nemalo preglavic lokalnim trgovcem in gostincem, policisti so kontrolirali območje, mestni redarji so odstranjevali nekatera vozila, pristojni delavci pa so pregledovali vodovodne jaške.

Tržaški župan Roberto Dipiazza je za jutri odredil spust zastav na pol droga, občane in lastnike komercialnih dejavnosti pa je povabil, naj se udeležijo pogrebne slovesnosti, še posebej v trenutku, ko bo po mestnih ulicah potekal pogrebni sprevod.