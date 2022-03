Priprave na sistematično sprejemanje beguncev

»Pretok beguncev je stalen. Število oseb, ki gredo čez slovensko-italijansko mejo in v Italiji poiščejo pomoč je dan za dnem višje. Naj se zato razširi javni sprejemni sistem, da bomo na prihode številnejših skupin pravočasno pripravljeni,« je včeraj dejal tržaški prefekt Annunziato Vardè o ukrajinskih pribežnikih, ki se pripeljejo v Italijo skozi Furlanijo - Julijsko krajino. Poleg zatočišča, je še spomnil, se pri sprejemanju vojnih pribežnikov pojavijo druge potrebe, ki jih imajo predvsem ženske in otroci iz vojnih območij: »Večina nadaljuje svojo pot, nekateri pa se vendarle ustavijo pri nas,« je dodal in s svojimi besedami spomnil na pandemijo, ki se nadaljuje. Ukrajina je med državami z najnižjo precepljenostjo na mejah Evrope. Pripravljeni so tudi na ponovno odprtje covid hotelov.

Na zahodni italijanski meji, kot sicer na vseh mejah, ki so posredno ali neposredno povezane z vojnim območjem, se ponovno pojavlja vprašanje zakonitosti pri prehajanju meja Evropske unije. Take okoliščine so za zločince priložnost izvajanja kaznivih dejanj povezanih s prevažanjem ljudi in tihotapstvom. »Od začetka vojne do danes še nismo naleteli na primere nezakonitega priseljevanja med ukrajinskimi begunci. Večinoma so ženske in otroci imeli s seboj biometrične potne liste, s katerimi se izkazuje identiteta in državljanstvo posameznika,« je stanje komentirala tržaška kvestorica Irene Tittoni.

Prihod beguncev pa odpira, po mnenju glavnega tržaškega tožilca Antonia De Nicola, tudi vprašanje učinkovitosti zakona iz leta 2009, ki kaznuje nezakonito priseljevanje in kot ilegalce označuje vse, ki iz držav izven Evropske unije brez ustreznih dokumentov vstopijo v Italijo. »Pomanjkljivi predpisi se s prihodom Ukrajincev izkažejo za absurdne, saj bi morali po 10. členu zakona o nezakonitih priseljencih številne vojne pribežnike obravnavati kot ilegalce. Italijanske ulice po uvedbi tega zakona niso postale varnejše, zapletli pa so se pravni postopki.«