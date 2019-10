»Pripravite se na slovo od alpskih ledenikov«

Glaciolog Renato Colucci je zaposlen na tržaškem Inštitutu za morske vede, ki deluje pod okriljem državnega raziskovalnega sveta CNR. Med njegovimi raziskovalnimi polji je tudi klimatologija.

Kaj nam ledeniki povejo o podnebnih spremembah?

Ledeniki trenutno prestajajo zelo hudo fazo krčenja. Veliko alpskih ledenikov je v zadnjih dveh, treh desetletjih že izginilo, veliko pa jih še bo. Ledeniki pod 3500 metri nadmorske višine so v popolnem neravnovesju s sedanjim podnebjem. To pomeni, da če bi vedno obstajale take razmere, kakršne imamo danes, ti sploh ne bi nastali. Če bodo podnebne razmere ostale nespremenjene, bodo v prihodnjih tridesetih letih vsi alpski ledeniki pod 3500 metri izginili. A glede na trend hitrega segrevanja ozračja je bolj možno, da se bo to zgodilo že prej.