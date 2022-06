Pripravljeni na študijske izzive

Nadaljuje se ustni del državnega izpita na drugostopenjskih oz. višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom. Prvi dijaki so sicer že okusili poletno svobodo preteklo soboto, zadnji pa bodo na svoj račun prišli jutri. Včeraj dopoldne so razgovor ob zaključku petletnega šolanja izpeljali še zadnji dijaki Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana. Sošolci iz smeri Elektronika in elektrotehnika so sicer že v torek izvedeli za končno oceno. Drugi pa včeraj. Padle so kar štiri stotice, dve s pohvalo.

A pred objavo ocen smo se pogovorili s tremi dijaki, ki so pred izpitno komisijo pokazali, kaj so se med poukom naučili. Svoj razgovor so nam zaupali Ana Cossutta iz Barkovelj, Cerovka Maja Grilanc in Marko Doljak iz Samatorce. Izpitni komisiji sta prisluhnili zanimivim razpletom, ki so vodili v tehnične in humanistične vsebine. Sami dijaki so namreč dejali, da jih je šola pripravila na katerokoli fakulteto.