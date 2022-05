Pripravljeni na zasedbo tovarne, če ne bo ustreznih zagotovil

Sindikati bodo lahko sodelovali pri vladnem omizju za rešitev krize tržaške tovarne Flex pri Žavljah, kjer izdelujejo elektronske sestavne dele za telekomunikacijsko opremo. Tako je danes tržaški prefekt Annunziato Vardè obljubil zastopnikom Fim, Fiom, Uilm in Usb, ki so dopoldne pred palačo prefekture na Velikem trgu sklicali protestni shod. Na ministrstvu za gospodarski razvoj je že dolgo odprto sindikalno krizno omizje glede te tovarne, saj jo že nekaj let pestijo različne težave, v glavnem so bili denimo vezani na naročila finske multinacionalke Nokia.

Vodstvo podjetja pa namerava zdaj odpustiti kar polovico zaposlenih, 280 od skupno 580 delavcev, ker bi hotelo zaradi nižjih stroškov del proizvodnje preseliti v Romunijo. Osemdeset izmed teh bi se ob potrditvi namere takoj znašlo na cesti, ker so zaposleni preko agencij za posredovanje dela. Sindikalisti so prepričani, da bi to bila vsekakor le prva etapa, ki bi lahko vodila v dokončno zaprtje tovarne.