Priprli pet oseb zaradi streljanja v Ulici Carducci

Policisti so davi v obsežni akciji, ki jo vodi državno tožilstvo, v zvezi s streljanjem v Ulici Carducci 4. septembra na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave priprli pet oseb, vsi so državljani Kosova. V tržaškem zaporu so priprti 38-letni Gazmend Tahiri, 23-letni Meriton Islami, 36-letni Visar Islami in 21-letni Clirim Zabelaj. V hišnem priporu pa je 43-letni Fazli Islami. Glede ostalih administrativnih sankcij pa je kvestor odredil štiri preklice dovoljenj za začasno bivanje in eno prepoved izdaje dovoljenja za dolgotrajnejše bivanje.

Pri davišnji akciji, poimenovani crazy shooting, je sodelovalo več kot 150 policistov, ki so med drugim opravili 22 hišnih preiskav.

Skupno je v zvezi s krvavim obračunavanjem med tolpama gradbenih delavcev iz Kosova po današnjih aretacijah v zaporu priprtih sedem oseb, štiri osebe so v hišnem priporu in trinajst je osumljenih.