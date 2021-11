Prišel je prej, bolj je nalezljiv

Jesenski čas je še pred dvema letoma veljal za obdobje dihalnih okužb tako pri odraslih kot pri otrocih. Prehlad, zamašen nos, vneto žrelo, grlo, ušesa so bili znaki sezonskih virusnih obolenj, na katere smo bili starši skorajda vajeni vse do nastopa covida-19. Zaradi protikoronskih omejitvenih ukrepov – nošenja mask, manjšega števila ljudi v trgovinah in zaprtje javnega življenja – smo širjenje okužb s covidom res nekoliko omejili, hkrati pa smo ustavili tudi vse sezonske viruse, ki se sploh niso pojavili. Gripe ni bilo tako kot okužb z respiratorno sincicijskim virusom, ki pa so se sedaj, ko smo protikoronske omejitve nekoliko omilili, veliko prej in z večjo nalezljivostjo pojavile, tako da po Italiji in Evropi poročajo o polnih pediatričnih bolnišnicah.

Trst žal ni nobena svetla izjema. Iz pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo poročajo, da je stanje zaradi respiratornega sincicijskega virusa zaskrbljujoče – na intenzivni negi zdravijo danes dva dojenčka, ki nista še dopolnila 30. dne življenja, na urgenci obravnavajo ravno tako dva otroka mlajša od šestih mesecev življenja, v oddelku za oživljanje pa ravno toliko starega dojenčka.

Kaj pravzaprav je respiratorni sincicijski virus (RSV), smo povprašali pediatrinjo Meto Starc, ki je že šest let zaposlena v oddelku za neonatologijo v tržaškem Burlu. Da gre za okužbo dihal pri dojenčkih in otrocih v zgodnjem otroštvu, je povedala in pojasnila, da je najpogostejši povzročitelj akutnega brohiolitisa pri majhnih otrocih. »V Burlu smo vsako leto obravnavali kak primer bronhiolitisa, letos pa jih je veliko več. Pa tudi prej se je virus tokrat pojavil – navadno smo male paciente sprejemali od novembra dalje, letos smo prvega obravnavali že oktobra. In stalno prihajajo. Samo na neonatologiji zdravimo tačas štiri male paciente, ki so se okužili v prvem mesecu življenja, kar se še ni zgodilo, odkar sem tukaj,« je povedala pediatrinja.