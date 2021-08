Prišli na sled mladi roparski tolpi

Tržaški kriminalisti so aretirali tri mlade srbske državljane, ki jih sumijo, da so pred nedavnim zagrešili vrsto tatvin in ropov. Gre za dekleti, stari 20 oz. 19 let in formalno s stalnim bivališčem v Laciju, in 18-letnika brez stalnega bivališča, vsi trije pa so kljub mladosti že imeli opravka s policijo zaradi kraje. Trojica je prišla v Trst pred nekaj dnevi in je bivala v nekem bed & breakfastu v mestnem središču, ki ga je po ugotovitvah policije uporabljala kot bazo. Dekleti, od katerih je ena noseča, sta v petek v nekem stanovanju v Ul. Ghiberti zagrešili tatvino, pri čemer sta s seboj odnesli osem tisoč evrov v gotovini, razne predmete in več zlatih draguljev. Ko sta zapuščali stanovanje, ju je zasačila lastnica, dvojica pa jo je pretepla in ji zadala tudi nekaj brc v trebuh, ter zbežala. Stekla je preiskava kriminalističnega oddelka tržaške kvesture in že v soboto so policisti opazili dekleti v mestnem središču, ki sta potem vstopili v stavbo v Ul. Roma, iz katere sta se malo zatem vrnili. Takrat so ju ustavili in pregledali, dežurni tožilec pa je odredil preiskavo bivališča trojice v omenjenem bed & breakfastu, kjer se je nahajal tudi njun pajdaš: v že pripravljenih kovčkih so odkrili zlatnino, denar v gotovini – tudi v tujih valutah – mobilne telefone in razne druge predmete. Del ukradenega blaga je žrtev roparjev prepoznala, preiskovalci pa menijo, da je trojica pred tem v Trstu že zagrešila druge tatvine. Na koncu so vse tri aretirali in prepeljali v koronejski zapor.