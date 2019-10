Prisotnost zmagovalke visi na nitki

Jadrnica Morning glory, zmagovalka zadnjih dveh Barcolan, je tačas brez najemnika. Njena prisotnost na Barcolani torej visi na nitki.

Lastnik jadrnice, družba Morning glory performace Yacht bi moral jadrnico od konca septembra do 20. oktobra oddati Furiu Benussiju, ki je jadrnico upravljal na zadnjih dveh Barcolanah, pritiče pa mu še tretji nastop, a se je pri predaji zataknilo. Benussi meni, da gre tu za kršenje pogodbe o najemništvu in sodnih odločitev, lastniki pa poudarjajo, da jadrnice ne bodo oddali, ker najemniki niso poravnali zahtevane najemnine in varščine. Benussi je medtem že sporočil, da bo na Barcolani nastopil z novo, 100-čeveljsko Wild Thing.