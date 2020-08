Pristanišče med epidemijo

Pandemija novega koronavirusa je vplivala tudi na delo tržaškega pristanišča, četudi to ni nikoli prenehalo z delovanjem. Nekateri sektorji so pokazali, da lahko zdržijo kljub krizi. V prvi polovici leta 2020 so pretovorili 26.257.000 ton blaga, kar je za 14 odstotkov manj kot v lanskem letu v enakem obdobju. To pa predvsem zaradi zmanjšanja količine tekočih tovorov (-13 odstotkov), kar predstavlja približno 64 odstotkov splošnega padca prometa; različno blago je zaznalo 10-odstotni padec in razsuti tovori so dosegli 70-odstotni padec.

